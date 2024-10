I carabinieri della stazione di Sassari hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Sassari, per il reato di furto in abitazione a carico di due donne di etnia rom.

La minuziosa attività d’indagine, coordinata dalla Procura di Sassari, avrebbe consentito di identificarle e raccogliere a loro carico utili elementi probatori in merito ad un furto in abitazione verificatosi in città il 12 aprile quando, dopo aver indossato guanti in lattice per non lasciare impronte, le donne avrebbero asportato diversi monili in oro ed argento per un valore di circa 5mila euro.

Avrebbero poi tentato di mettere a segno un furto anche in un’altra abitazione il 16 aprile. Il colpo non sarebbe riuscito poiché le responsabili sono state scoperte dalla proprietaria di casa, che è riuscita a metterle in fuga.

Le due donne, di 41 e 48 anni, sono state rintracciate ad Oristano e nel comune di Alice Castello (Vercelli) e sono state sottoposte agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.