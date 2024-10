I Carabinieri di Bari Sardo hanno denunciato un giovane di 19 anni, di cui sono state rese note soltanto le iniziali del nome, si tratta di S.L.Z.D., con l’accusa di furto e ricettazione.

Il ragazzo, in seguito alla perquisizione dei militari dell’Arma, è stato trovato in possesso della chiave che era stata asportata poco prima dalla macchina cambia monete installata all’interno del bar “Barcollo” di via Cagliari, a Bari Sardo.

Dalla stessa macchina cambia monete, il 30 settembre scorso, erano stati rubati mille e 800 euro.

Il giovane è stato trovato in possesso anche di oltre un grammo di stupefacente e un bilancino di precisione.