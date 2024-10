Come ogni anno, migliaia di turisti si riversano sul litorale della bassa Gallura e della Baronia per ammirare i meravigliosi paesaggi che la natura offre. Spesso sfruttano l’occasione di una vacanza anche per fare dello sport e partono con l’intenzione di muoversi con uno zaino e la bicicletta.

È questa la vicenda di una turista che con sua bici le permetteva di poter ammirare e girare comodamente le varie spiagge della zona. Durante il suo soggiorno lo spiacevole episodio del furto della bicicletta, molto costosa, sconsolata rientrava a casa per una vacanza diventata triste all’improvviso.

I militari della Stazione Carabinieri di Siniscola, all’esito di perquisizioni effettuate nel territorio, rinvenivano il velocipede della turista in un deposito di proprietà di un 60enne di Siniscola pregiudicato, denunciandolo per ricettazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Il velocipede è stato sottoposto a sequestro e verrà a breve riconsegnata alla sua legittima proprietaria, il quale sarà felice di riaverlo. L’azione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro per il contrasto ai reati predatori, continuerà senza sosta. Sono infatti tuttora in corso nell’intero nuorese i servizi di controllo straordinario del territorio.