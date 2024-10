Ladri in azione al Plesso Scolastico I.T.I. di Tortolì. Ignoti si sono introdotti all’interno della scuola, prendendo di mira il bar.

Il fatto è successo nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. I ladri hanno scardinato la porta d’ingresso e per poi rubare snack, bevande e una piccola somma di denaro.

Episodio scoperto solo nelle prime ore della prima mattina di giovedì dal proprietario che ha trovato la porta d’ingresso semi distrutta, il cassetto del registratore di cassa vuoto così come gli espositori di merendine e snack. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della locale Stazione che stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza della zona per risalire agli autori del furto.