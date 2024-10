Un 15enne residente a Decimomannu è stato arrestato con l'accusa di aver sfondato il magazzino di rifornimento dei distributori di merendine di via Stazione a Decimomannu.

Erano le 23.15 circa di ieri quando un giovane si è impossessato di patatine, snack e cioccolati custoditi all'interno del locale. L'adolescente è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza le cui immagini hanno permesso ai carabinieri di Uta e Decimomannu di identificarlo.

Il minore, di origine straniera ma residente nel paese, è stato così arrestato per danneggiamento. In seguito è stato consegnato ai genitori in attesa delle disposizioni del giudice. I militari hanno recuperato e restituito la refurtiva ai legittimi proprietari.