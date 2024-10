Nella tarda mattinata di ieri gli Agenti in servizio di controllo del territorio del Commissariato di Quartu Sant’Elena sono intervenuti presso un supermercato della catena commerciale “Supermercati di Sardegna COOP” perché il personale aveva segnalato un furto di prodotti alimentari ad opera di due uomini.

I poliziotti, dopo aver preso contatti con la responsabile del supermercato ed aver visionato le immagini del sistema di sorveglianza, che inquadrava due uomini che prelevavano della merce dagli espositori per poi occultarla negli indumenti e negli zaini, hanno riconosciuto uno dei due autori. I due, dopo aver superato le casse, avrebbero guadagnato rapidamente l’uscita.

Gli agenti hanno riconosciuto uno degli autori, il pregiudicato Giacomo Paolo Brockman, mettendosi subito sulle tracce dei due e individuandoli a poca distanza, nella vicina fermata degli autobus sulla via Leonardo da Vinci.

Subito fermati, avrebbero consegnato ai poliziotti lo zaino all’interno del quale erano occultate sette salsicce, due piccole forme di formaggio e due bottiglie di amaro.

Accompagnati negli uffici del Commissariato sono stati identificati per Giacomo Paolo Brockman, pregiudicato 30enne e Michael Cogoni, 23enne, entrambi quartesi, che al termine degli accertamenti sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. La merce recuperata, per un valore di circa 100 euro, è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale dopo la formale denuncia di furto. I due sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.