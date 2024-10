Nella giorni scorsi la polizia ha denunciato quattro persone di Tortolì per furto di rame.

Gli agenti hanno fermato tre di loro in Piazza Colombo trovando nell’auto di uno un pezzo di lamiera in rame di circa 30 centimetri. La quarta persona, invece, alla vista dei poliziotti è scappata e si è rifugiato all’interno di una palazzina. Gli agenti lo hanno individuato rannicchiato sul tetto della struttura, vicino a una mansarda, dove la polizia ha trovato altro materiale in rame, due passamontagna e una scure, presumibilmente utilizzata per divellere e asportare il rame.

Dalle indagini, è emerso che il rame è stato asportato da una struttura nella zona sopraelevata di Arbatax, denominata “Batteria”.

Il peso totale del rame sequestrato è di 26 chilogrammi.