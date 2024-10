A Sassari cinque quartieri sono rimasti al buio a causa del furto di cavi in rame.

Sprovvisti di illuminazione sono alcune zone di Li Punti in località Piandanna, in via Padre Zirano, in via Milano e, da ieri notte, si è aggiunta anche la zona di Caniga.

“L'amministrazione comunale, pur con le scarse risorse a disposizione, ha avviato le procedure contabili per far fronte alla situazione”, hanno fatto sapere dal Settore Lavori pubblici.

“La scorsa settimana è stato emesso l'ordine di servizio nei confronti della società che ha in gestione la manutenzione degli impianti”.

Si interverrà in via prioritaria a Li Punti, in quanto vi sono diversi quartieri al buio. La priorità di intervento è data anche dal fatto che “si tratta di una zona molto popolosa e si è riscontrata una maggiore esigenza di tutela della pubblica incolumità”.

I lavori saranno avviati lunedì 5 ottobre.