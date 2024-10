Gli agenti del Commissariato di polizia di Iglesias hanno arrestato un 43enne e un 21enne (padre e figlio) di Iglesias, incensurati, per il reato di furto aggravato.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato quando è giunta chiamata al 113 da parte della titolare di un negozio di articoli vari, che segnalava di aver appena subito il furto di 8 orologi, indicando come responsabili due soggetti.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, grazie anche alla visione delle riprese dell’impianto di videosorveglianza, hanno accertato che il furto era stato compiuto da due uomini che, dopo aver tagliato le fascette che tenevano assicurati gli orologi ed essersene impossessati, si erano allontanati a bordo di un’auto.

Gli accertamenti hanno portato gli agenti presso un’abitazione di Iglesias, all'esterno della quale era parcheggiata l’autovettura ripresa in precedenza dalle telecamere, mentre all’interno sono stati trovati i due e gli otto orologi asportati.

Tratti in arresto, su disposizione del pm di turno, sono stati accompagnati presso la propria abitazione in attesa del processo previsto per la mattinata odierna.