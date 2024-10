A conclusione delle indagini svolte, i Carabinieri del Norm Radiomobile della Compagnia di Villacidro, unitamente ai colleghi della stazione di Guspini, hanno denunciato a piede libero O.R., 34enne, di Pabillonis, operaio, incensurato, per il reato di riciclaggio.

Dopo un’accurata perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto quattro motocicli da enduro ed un Quad, tutti con i telai contraffatti. Precisamente si tratta di una moto Beta serie 300X Tuciner, 250 cc; una Tm Racing, 300 cc, una 85 cc, una moto Ktm 85SX, 125 cc e un Quad Suzuki Ltz, 400 cc.

Gli accertamenti finora svolti hanno consentito di ricondurre due dei quattro motocicli a due furti verificatisi nel territorio e precisamente, il primo avvenuto l'8 novembre 2018 presso l'hotel Sa Rocca di Guspini e il secondo avvenuto il 30 dicembre, ad Arbus in località Piscinas, in entrambi i casi a danno di turisti tedeschi. Le indagini proseguono per verificare la provenienza dei restanti mezzi.