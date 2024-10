Alle 3 odierne, a Selargius, i militari dell'Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno tratto in arresto, per furto aggravato in concorso, Fabio Grimaldi, 23enne, cameriere del posto con precedenti di polizia e Davide Dalpadulo, 38enne disoccupato del posto, anch’egli con precedenti.

I Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso i giovani all'interno di un capannone della ditta SP Legnami dopo avere accatastato materiale vario per l'agricoltura in procinto di essere asportato e con indosso cento euro circa in monete, precedentemente asportata dal cassetto della scrivania di un ufficio.

La refurtiva è stata restituita all'avente diritto. Gli arrestati, hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Quartu SE in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna dall'Autorità Giudiziaria.