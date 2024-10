Prosegue senza sosta la lotta alle manomissioni di contatori di energia elettrica e della rete idrica, da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro che ogni giorno sono impiegati in un capillare controllo del territorio teso a garantire il rispetto della legge e al contrasto dei reati comuni. Questa volta a finire tra le persone indagate è un allevatore 35enne di Orgosolo, accusato di aver sottratto fraudolentemente energia elettrica.

Nello specifico, come spiegano i Carabinieri, i militari della Squadriglia di Pratobello, durante un servizio specifico di controllo, svolto unitamente a personale della società ENEL s.p.a., hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro il 35enne, per il reato furto aggravato continuato per aver allacciato abusivamente il contatore e di ricettazione in quanto trovato in possesso di numerose sezioni di guard-rail e tubi in acciaio di presunta origine illecita. Sono in corso accertamenti al fine di appurare l’entità del furto.

La società che fornisce energia elettrica precisa che con l’installazione dei nuovi contatori gestiti elettronicamente, ogni abuso e anomalie sul consumo, viene tempestivamente accertato.

I controlli del Comando Provinciale di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni.