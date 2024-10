I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato 5 persone che occupano l’ex scuola elementare “Bertolotti” per furto continuato di energia elettrica e danneggiamento.

Questa mattina, alcuni tecnici dell’ENEL si sono recati presso l’ex scuola di via Cedrino, riscontrando un allaccio abusivo alla rete pubblica da parte degli occupanti della struttura. Mentre i tecnici erano in procinto di rimuovere i cavi abusivi, gli animi si sono subito scaldati e i dipendenti della società elettrica sono stati costretti a chiamare il “112” per avere supporto e riportare la calma.

I militari giunti sul posto hanno sedato gli animi e arrestato le 5 persone ritenute responsabili dell’allaccio abusivo alla rete pubblica.