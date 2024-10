Ieri a Selargius, i carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato per furto aggravato tre donne di origine rom, rispettivamente di 53, 18 e 22 anni. Le prime due dimorano presso il campo nomadi di Selargius, località “Pitz’ e Pranu”, la terza a Monserrato in via dell’Aeronautica.

Dopo avere asportato vari articoli di cosmesi per un valore complessivo di 93 euro, sarebbero state bloccate dal personale addetto alla vigilanza del punto vendita, all’uscita dell’esercizio commerciale Maury’s, sito in via del Lavoro.

A prendere in consegna le tre sono stati i militari operanti, nel frattempo intervenuti a seguito di chiamata al numero di emergenza 112. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai gestori del negozio.