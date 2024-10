Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Porto Rotondo hanno arrestato M.G., 40enne olbiese per furto aggravato.

Sfruttando la partenza di molti turisti a fine stagione, l’uomo si era introdotto nell’abitazione di un genovese, ormai vuota, nel complesso del Residence “Selene”, portando via diverso materiale, tra cui oggetti vari in ceramica sarda e pannelli fotovoltaici per un valore di alcune migliaia di euro.

I Carabinieri del Reparto Territoriale, allertati da un vicino di casa che aveva notato movimenti sospetti. Gli agenti giunti sul posto, hanno, dunque, arrestato il ladro in flagranza di reato e recuperato e sottoposto a sequestro l’intera refurtiva.

L’arrestato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato agli arresti domiciliari.