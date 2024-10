È stato denunciato dai Carabinieri in stato di libertà un 51enne di Gergei accusato di aver rubato taniche di carburante per stufa dall’attività commerciale “C. Fadda”.

Nella giornata di ieri, infatti, l’uomo ha provato a rubare una tanica da 8 litri, ma dall’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza è stato accertato dai militari dell’Arma il furto di altre due taniche di carburante, di un serbatoio e di un carrello per stufa messo a segno nel giorno precedente.

Come se non bastasse, da ulteriori verifiche è stata accertata la mancanza di altre 11 taniche e così i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 51enne che ha consentito di ritrovare e recuperare la merce sparita dall’attività commerciale per un valore di mille euro.