I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres, al termine di una complessa attività di indagine durata circa 4 mesi, condotta a Porto Torres e Sorso, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Sassari, su richiesta di quella Procura, nei confronti di 3 persone, residenti a Sassari, ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di furto aggravato e continuato in concorso. Inoltre, i militari hanno denunciato per gli stessi reati una giovane sassarese.

I diversi furti sono stati commessi nel negozio “Turrismarket” di Porto Torres e nel bar “Lido Titanic” di Sorso. Per lo più, secondo quanto accertato dai carabinieri, sono state rubate confezioni di super alcoolici e di aragoste congelate per un valore complessivo di circa 2.000 euro.

Agli arresti domiciliari sono finiti Raimondo Palmas, 44 anni, Vittorio Spanu, di 23, e Shadei Riu, di 27. Mentre M.D., 26enne, è stata denunciata.