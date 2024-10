Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, allertati da una telefonata che denunciava un furto, sono intervenuti presso il supermercato “Eurospin”, zona Aeroporto, dove, dopo un breve inseguimento iniziato direttamente davanti alla caserma del Reparto Territoriale, sono riusciti a bloccare un’autovettura con a bordo due donne e un uomo, tutti di origine rumena, accusati del furto segnalato poco prima.

La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire numerosi generi alimentari per un valore di oltre 140 euro e capi di abbigliamento del valore di alcune centinaia di euro che, a seguito di accertamenti, erano stati rubati dal negozio “Oviesse”, in località Basa di Olbia.

Oltre alla refurtiva è stato rinvenuto anche un magnete rudimentale, utilizzato dai tre rumeni per eludere i sistemi antitaccheggio.

I tre, provenienti da La Maddalena e Palau, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e ricettazione. Agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo sono finiti Olteanu Eduard Constantin, 46enne, Olteanu Manuela Cristina, di 45 anni e Tacoi Jeni, di 36.

Tutta la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.