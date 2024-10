Tre giovani ragazze sono state bloccate da un addetto alla sicurezza del negozio “Oviesse” di via Dante a Cagliari e trovate con della merce che non sarebbe stata pagata. E’ successo ieri intorno alle 13:30.

Le tre sarebbero state viste nascondere dell’abbigliamento da bambino per un valore totale di 170 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno arrestato per furto aggravato una 20enne, Silvia Coni, e due minorenni.

Prima dell’arrivo della polizia le ragazze hanno riconsegnato la merce alla responsabile del negozio.

La 20enne è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare in attesa del processo previsto per questa mattina, mentre le due minorenni sono state affidate ai rispettivi genitori come disposto dal PM di turno del Tribunale per i Minorenni in regime di arresti domiciliari in attesa del processo.