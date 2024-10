Cinque donne sono state denunciate dagli agenti della Questura di Oristano perché accusate di furto.

Il 10 maggio scorso, presso i magazzini Maury’s, cinque persone avevano diversi prodotti per un valore di 300 euro. Da un’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza presente in prossimità di quel luogo, a seguito di riscontro visivo, gli uomini della Squadra Mobile della locale Questura, hanno individuato le autrici del furto. Si tratta di una 35enne, una 41enne, una 19enne, una 31enne e una 20enne. Tutte nate e residenti in Cagliari. Le cinque son state deferite all’Autorità Giudiziaria.