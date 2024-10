Ieri a Barrali, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato una 29enne in seguito agli accertamenti investigativi riconducibili al furto perpetrato presso la filiale LIDL di Oristano il 3 febbraio e ad altri due analoghi, che sarebbero stati effettuati nella stessa giornata presso esercizi LIDL di Guspini e San Gavino Monreale dalla stessa donna.

Si tratta di una 29enne romana residente a Ussana ma domiciliata a Ghilarza. Secondo quanto ricostruito, il 3 febbraio scorso, alle ore 10 circa, sarebbe stata ripresa dal sistema di videosorveglianza del centro commerciale oristanese. Tale elemento avrebbe corroborato gli elementi a carico della donna in relazione a quel furto, ma dimostrerebbe anche che la stessa aveva violato, in quella circostanza, il provvedimento di “divieto di dimora nel Comune di Oristano”, emesso a suo carico nel settembre 2020, in relazione a precedenti comportamenti della stessa ragazza, tenuti su quel territorio.

Quel giorno, dopo il compimento dei tre colpi, la stessa sarebbe stata casualmente fermata da una pattuglia dei carabinieri di Barrali a un posto di controllo e trovata in possesso della refurtiva, abiti e una gran quantità di cioccolato.