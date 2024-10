E’ stato il personale della Vigilanza Tiger ad accorgersi delle mosse furtive di due cittadini extracomunitari, (due migranti algerini, per l’esattezza), che ieri sera, intorno alle 20.45, all’interno del Centro Commerciale Conforama-Carrefour, a San Sperate, hanno indossato diversi capi di abbigliamento, portato via alcolici e alimenti per poi allontanarsi frettolosamente verso l’uscita. Il fermo in flagranza di reato è avvenuto subito dopo, mentre erano stati già avvisati i Carabinieri con una telefonata al 112.

I due migranti sono stati però bloccati fino all’arrivo dei Carabinieri: per loro è scattata la denuncia e sono stati successivamente riaccompagnati all’interno del Cpa (Centro di Prima Accoglienza – ex scuola di Polizia Penitenziaria), di Monastir, distante poche centinaia di metri da Conforama - Carrefour.

(Nelle foto, il personale di Vigilanza Tiger con i colleghi della Freedom Security – che ha coadiuvato il fermo, insieme ai Carabinieri)