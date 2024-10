Successivamente, eseguiti gli accertamenti di rito, i due sono stati denunciati per furto aggravato. A uno dei due pescatori, la polizia ha anche contestato il reato di porto abusivo di armi, in quanto dalla perquisizione alla sua autovettura sarebbero stati rinvenuti 4 coltelli dai 18 ai 33 centimetri di lunghezza

Ieri sera, 11 aprile, la Polizia ha denunciato due persone per furto aggravato commesso all’interno del Consorzio delle cooperative di Cabras “Pontis”.

Secondo quanto riferito dagli agenti, i poliziotti hanno notato le auto dei pescatori di frodo all’interno del Consorzio, mentre i due si trovavano ancora sulla barca e tentavano di defilarsi per non essere visti. Poco dopo sono riusciti a salire sulle proprie vetture e ad allontanarsi in direzione SP 6 percorrendo le strade adiacenti allo stagno. Gli agenti sono però riusciti a bloccarli e a perquisirli. Sarebbero stati trovati con 50 chilogrammi di pesce fresco, oltre a tutta l’attrezzatura necessaria per l’attività di frodo.