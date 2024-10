Nella giornata di ieri la Polizia ha arrestato due donne accusate di furto aggravato. Si tratta di Claudia Pisano, 35enne, e Paoletta Angius, di 32 anni, entrambe di Cagliari e pluripregiudicate. In particolare, secondo quanto riferito dagli agenti, intorno alle ore 13:40 è giunta chiamata al 113 da parte di una dipendente dell’esercizio commerciale “Upim” di Piazza Repubblica che ha segnalato di aver fermato due donne in possesso di merce non pagata con la quale hanno tentato di uscire dal negozio.

Pochi istanti dopo un equipaggio della Volante è giunto sul posto. Gli addetti alla sicurezza hanno riferito che circa 20 minuti prima le due donne erano entrate nel negozio e, posizionatesi in maniera da controllare l’eventuale intervento dei dipendenti, a turno occultavano dentro le proprie borse alcune scatole contenenti profumi vari. Quindi hanno provato ad uscire dal negozio, senza peraltro che le barriere anti-taccheggio entrassero in funzione, ma appena uscite l’addetto alla vigilanza le ha fermate riconducendole all’interno. Le borse delle due erano, secondo quanto constatato dalla polizia erano “schermate” con della carta stagnola e che complessivamente contenevano 5 confezioni di profumeria di varie marche per un valore di 167,50 euro.

Le donne, espletate le attività di rito, sono state tratte in arresto e, su disposizione del Magistrato di Turno, riaccompagnate nelle proprie abitazioni in attesa del rito “direttissima”.