Durante la serata di ieri, la polizia ha denunciato per rapina impropria, un 45enne sassarese, con diversi precedenti di polizia.

Un agente libero dal servizio, mentre si trovava presso il supermercato “Eurospin” di via Carlo Felice, è intervenuto per bloccare un uomo che nei pressi delle casse dello stesso supermercato era stato fermato da un dipendente, in quanto indossava indumenti palesemente rigonfi all’altezza della vita, perché aveva occultato diverse confezioni di insaccati e alcune bottiglie di birra.

Una volta scoperto, l’uomo ha spintonato il commesso e si è dato alla fuga.

Il poliziotto è comunque riuscito a bloccare il ladro.