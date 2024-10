E’ terminata dopo un giorno la fuga del bandito che ieri sera ha rapinato il supermercato Pam in via Leonardo da Vinci a Quartu.

Si tratta di un 42enne, Jean Francois Desiré Ferrari, nato in Francia, ma residente a Quartu Sant’Elena, disoccupato.

I carabinieri lo hanno arrestato oggi, intorno alle 13.30, a Flumini.

I militari dagli accertamenti effettuati hanno individuato degli elementi di compatibilità con un'altra rapina, quella del 30 settembre scorso, in via Is Pardinas a Flumini di Quartu nel supermermercato Gieffe.

A casa, in auto e in un terreno vicino all’abitazione, i carabinieri hanno trovato 5.000 euro in contanti, ritenuti parte del provento della rapina di ieri sera, un fucile calibro 12, completo di dispositivo di illuminazione sul vivo di volata, la cui provenienza è in corso di accertamento, circa 100 cartucce calibro 12 di varie marche, una maschera bianca in plastica utilizzata per il travisamento, tipo quella del film “Venerdì 13”, abbigliamento usato per commettere le due rapine. una mazza da baseball in alluminio e un pugnale con la lama lunga 30 centimetri.

Il 42enne è ora rinchiuso nel carcere di Uta.