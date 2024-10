Era stato arrestato tre giorni fa per furto di generi alimentari per un valore di 150 euro compiuto nel deposito del supermercato Simply di Serramanna.

Dopo il processo per direttissima, in cui Giuseppe Scanu ha patteggiato una pena a 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa, il 43enne disoccupato ha spiegato al quotidiano L’Unione Sarda di aver rubato “per estrema necessità” sottolineando che ha “rubato merce in scadenza”.