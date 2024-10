Ancora un raid notturno, ai danni di un asilo privato: il ladruncolo ieri notte si è introdotto forzando una porta posteriore per poi raggiungere la macchinetta delle bevande. Ha poi usato un martello per spaccarla e portare via la gettoniera.

A disturbare il malvivente, l’allarme del locale e l’arrivo della ronda della vigilanza Vedetta 2 Mondialpol: le telecamere hanno comunque filmato tutto, sarà ora compito delle forze dell’ordine indagare sull’episodio.