Rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sono i reati dai quali dovrà difendersi D.C., un 28enne di Selargius, arrestato dai Carabinieri e trasferito al carcere di Uta.

La pattuglia del 112 ieri mattina è arrivata in via del Redentore dopo una chiamata ricevuta da un istituto di vigilanza e hanno sorpreso il giovane che, dopo aver asportato la gettoniera di un distributore automatico di bevande, si stava allontanando insieme a un'altra persona (tuttora in corso di identificazione).

I Carabinieri, con non poca facilità, sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo: la refurtiva è stata restituita al gestore dell’impianto, mentre il 28enne è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.