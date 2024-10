Intorno alle 2:30 di notte a Tortolì, i militari dipendente Norm- aliquota radiomobile hanno arrestato in flagranza per furto aggravato e porto ingiustificato di un coltello, un 25enne, G. P. A. nato a Lanusei, residente a Tortolì, disoccupato.

I carabinieri, dopo aver notato un furgone sospetto transitare lungo la SS 198 diretto verso Tortolì, all’altezza del bivio per Villagrande Strisaili lo hanno fermato e proceduto al controllo all’interno di un piazzale isolato nei pressi della SS 198.

Il giovane, a bordo di un Fiat ducato di colore bianco, sarebbe stato in possesso un motocoltivatore di colore azzurro marca con motore Lombardini e di un coltello a serramanico modello “arburesa” avente lunghezza totale di 20,5 centimetri di cui 8,5 di lama.

Le indagini da parte dei militari hanno anche portato alla denuncia di due complici, due persone di Tortolì.

Il motocoltivatore è stato posto sotto sequestro penale in attesa di accertamenti sul legittimo proprietario. Il danno quantificato in euro è di 4 mila euro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Lanusei e successivamente liberato nel pomeriggio odierno su disposizione della locale procura che ha ritenuto l’arresto legittimo e non necessaria l’applicazione di alcuna misura cautelare.