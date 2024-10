I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, nel corso della notte hanno tratto in arresto una banda di rom specializzati in furti in appartamento che, in concorso tra loro, stavano per svaligiare l’abitazione di una donna cagliaritana 61enne. I militari, infatti, sono intervenuti immediatamente in via 28 febbraio, luogo dal quale un cittadino aveva chiamato il numero di emergenza 112 segnalando la presenza di tre persone sospette.

Non appena giunti sul posto, i due equipaggi del Norm Radiomobile di via Nuoro, hanno colto in flagranza di reato due serbi rispettivamente classe 1975 e 1991, nonché un cagliaritano anch’esso di etnia rom, che con in pugno delle piccolissime torce, erano intenti a tentare l’effrazione di un portoncino d’ingresso dell’abitazione di una donna cagliaritana.

Immediatamente i militari quindi intimavano l’alt ai tre ladri che lasciando i loro attrezzi da scasso sul posto cominciavano a correre verso i piani alti del condominio, ma venivano rincorsi dai quattro Carabinieri intervenuti che dopo qualche minuto riuscivano a bloccarli ed a immobilizzarli.

Nella circostanza è nata una violenta colluttazione nella quale i tre ladri provavano a colpire i Carabinieri in modo da assicurarsi la fuga ma, sebbene con difficoltà, venivano tutti e tre ammanettati e condotti presso gli uffici del Comando Provinciale di Cagliari. Qui, dichiarati in arresto, sono stati rinchiusi presso le camere di sicurezza della stazione di Cagliari Villanova in attesa della celebrazione del rito direttissimo che avverrà nel corso della giornata odierna.