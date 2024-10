Aveva in casa un bottino composto da una Mountain Bike marca Scott, un’altra bicicletta marca KTM del valore di alcune migliaia di euro, tre macchine fotografiche, un assegno di 200 euro intestato ad altra persona e 900 euro in contanti.

I carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, a seguito di diverse segnalazioni per furto nelle auto, hanno messo in atto mirati servizi di controllo che hanno portato alla denuncia di un tunisino di 19 anni, T.H., per ricettazione.

I militari, nel corso della perquisizione a casa del giovane, hanno anche trovato un bilancino di precisione e alcuni grammi di hashish.

Una parte degli oggetti rubati è stata già riconsegnato ai legittimi proprietari.