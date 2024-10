Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Olbia Poltu Quadu hanno notato due giovani a bordo di uno scooter con la targa coperta dal fango provenire da una zona residenziale nei pressi di Villaggio Turchese.

Alla vista dei militari i due hanno cercato di darsi alla fuga con un inseguimento che si è protratto nella zona tra Murta Maria e l’aeroporto di Olbia.

Immediatamente la pattuglia è stata raggiunta da un equipaggio della Radiomobile di Olbia e lo scooter è stato fermato nei pressi dell’Aeroporto, vicino al ponte sul Padrongianus, dove i due hanno abbandonato la moto ed hanno cercato di darsi alla fuga nelle campagne alle spalle dell’Aviazione generale.

Martino Puggioninu, 27 enne olbiese, disoccupato e con precedenti, che si trovava alla guida del Piaggio Liberty 125, risultato anch’esso rubato ad un giovane di Olbia, è stato definitivamente bloccato poco dopo e tratto in arresto.

Il complice è riuscito a fuggire nelle campagne in zona Padrongianus e le ricerche sono tutt’ora in corso.

Successivi accertamenti hanno consentito accertare che i due, poco prima, avevano asportato da un’abitazione in località “Le vecchie saline”, di proprietà di una signora di Roma, documenti e denaro contante.

Il Puggioninu è stato dichiarato in arresto perché responsabile, in concorso con altri, di ricettazione e furto aggravato, nonché per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi imposto dai Carabinieri.

Mentre lo scooter è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario, il Puggioninu è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della direttissima.