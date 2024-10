Questa mattina la polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Sassari, ha arrestato un sassarese di 46 anni, V.R., già noto per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria si fonda su un’attività iniziata l’8 marzo scorso quando una pattuglia aveva rinvenuto in città un’autovettura Audi A2, rubata ad Alghero giorni prima, con all’interno diversi oggetti, risultati poi sottratti da alcuni garage di Sassari.

Secondo la polizia V.R., con il medesimo modus operandi, aveva perpetrato diversi furti all’interno di garage presenti in alcuni complessi residenziali di via Bellini e via Pertini. L’uomo è stato incastrato dalle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza.

Utilizzando chiavi false il 46enne aveva aperto le serrande dei box e aveva rubato motoseghe, compressori elettrici, trapani, batterie per auto ed altri oggetti per poi fuggire con una macchina rubata.

Recentemente, inoltre, l'arrestato, che é stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di firma, si è presentato in Questura con un’auto risultata essere provento di furto.

V.R. è ora rinchiuso nel carcere di Bancali.