La Polizia ha denunciato un 25enne, P.M., residente a Quartu Sant’Elena, per ricettazione.

Gli Agenti, nella mattina di sabato, nel corso di un controllo a casa del giovane, hanno trovato nel cortile interno una notevole quantità di materiale da lavoro, probabilmente rubato, che i poliziotti hanno sequestrato.

Il 17 novembre scorso, infatti, P.M. era stato denunciato per il furto in tre aziende, situate nella zona industriale di Quartu Sant’Elena, di un’ingente quantità di materiale per un valore di circa 10mila euro. In gran parte la merce era stata restituita ai legittimi proprietari, ma non sono stati rintracciati i proprietari del restante materiale da lavoro.

La polizia, dunque, diffonde le foto del materiale sequestrato per invitare coloro che avessero subito furti di simili oggetti a presentarsi presso gli uffici del Commissariato di Quartu Sant’Elena per un eventuale riconoscimento.