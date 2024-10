Una banda di baby-ladri è stata sorpresa a svaligiare il distributore automatico di snack e bevande “Ristoro H24” di via Palomba, causando un danno di circa 4.000 euro.

I militari nella giornata di lunedì hanno arresto in flagranza per il reato di furto aggravato Fabio Cherchi, cagliaritano, e Giuseppe Emanuele Pinna, sassarese, entrambi 18enni, e denunciato una studentessa minorenne di Cagliari, C. A.

Ieri, i due giovani sono stati rimessi in libertà, ma nel corso delle indagini, i carabinieri hanno scoperto che Fabio Cherchi era coinvolto, con un altro minorenne, in altri due episodi di furto, perpetrati ai danni del noto ristorante cagliaritano “Luigi Pomata” da cui, la notte del 24 ottobre erano stati asportati 1.000 euro dal registratore di cassa, e ai danni dell’agenzia funebre e floricoltura “Universo”, di via Carbonazzi, da cui i malviventi avevano asportato un PC e 400 euro la notte del 7 novembre.

Le indagini sono ancora in corso e si ritiene che la mini banda sia responsabile di almeno un’altra decina di furti di analoga natura in bar e ristoranti.