Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato cagliaritano, Emilio Onnis, di 45 anni, accusato di otto furti in appartamento perpetrati tra il 2009 ed il 2014.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, dopo aver accuratamente scelto i propri obiettivi nella città di Cagliari, Quartu S.E. e nell’hinterland, si introduceva all’interno di abitazioni private e non solo (in un caso si è addirittura introdotto in un asilo di Selargius), asportando valori, oggetti preziosi (tablet, macchine fotografiche, computer), assestando, nel complesso, colpi da diverse decine di migliaia di euro per volta.