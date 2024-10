Avevano messo a segno diversi furti in numerose attività commerciali della Gallura, utilizzando lo stesso modus operandi e soprattutto lo stesso veicolo.

Quattro stranieri sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Porto Cervo proprio grazie all’individuazione del mezzo utilizzato dai malviventi. Decisive le immagini dei sistemi di sorveglianza.

Dagli accertamenti svolti, la Polizia ha scoperto che i quattro si erano già resi responsabili di furti anche all’estero. L’intreccio delle informazioni acquisite ha così permesso di rintracciare il veicolo utilizzato che continuava a gravitare in prossimità di attività commerciali.

Gli agenti del Commissariato di Porto Cervo li hanno colti in flagrante proprio mentre stavano mettendo a segno un furto in un negozio e per loro è scattato l’arresto.