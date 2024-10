Rubavano gioielli in appartamenti che poi rivendevano nei vari negozi di “Compro oro” a Cagliari. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, da questa operazione padre e figlio hanno ricavato 4.500 euro.

I due, S.P. di 58 anni e S.V. di 33, sono stati denunciati per il reato di ricettazione.

Nel corso degli accertamenti da parte degli agenti del Commissariato di Carbonia sono state acquisite alcune fotografie, scattate dagli esercenti, degli oggetti versati in precedenza dai due e successivamente riconosciuti dalle vittime dei furti che ne avevano denunciato la sparizione.

Inoltre, la polizia fa sapere che presso lo stesso Commissariato sono presenti alcuni gioielli, pertanto chi avesse subito di recente un furto nella zona di Carbonia può recarsi presso gli uffici della Sezione Anticrimine, (con a seguito la denuncia effettuata) per l’eventuale riconoscimento.

Infine, la polizia ribadisce l’importanza del denunciare nell’immediatezza il furto di preziosi in quanto, nel caso di controlli degli agenti nei “compro oro”, gli stessi possono avere effetto solo sino al decimo giorno dalla consegna, data in cui poi per legge possono essere fusi.