Aspettava le signore fuori dalla chiesa a Oristano per poi avvicinarle e rubare loro, aiutata da una complice, il portafoglio.

In seguito ad accurate indagini, la polizia è riuscita a rintracciare la presunta responsabile di numerosi furti compiuti da agosto a settembre scorso in danno a persone anziane. Si tratta di una 29enne rom, residente nel campo nomadi di Porto Torres, indagata per il reato di “Furto aggravato in concorso” e “Violazione della Sorveglianza Speciale”.

Determinante ai fini delle indagini è stata la ricostruzione del furto avvenuto presso la Basilica “Madonna del Rimedio” di Oristano in cui S.H. ha sottratto il portafoglio a un’anziana signora per poi effettuare prelievi bancomat presso degli sportelli bancari videosorvegliati.

Non è stato facile per gli investigatori abbinare un nome a un volto, ma ciò è stato reso possibile grazie a un meticoloso lavoro di screening effettuato su di un campione di nomadi già resesi responsabili di analoghi reati.