E' stato individuato dai carabinieri della Stazione di Pirri dopo settimane di indagini Gianmauro Cardia, 40enne di Monserrato. Per lui è scattata la denuncia per atti persecutori, furto e molestie sessuali. Secondo le indagini, infatti, avrebbe preso di mira una 28enne cagliaritana rubandole della biancheria intima da un balcone e indirizzandole messaggi dal contenuto volgare e con pesanti riferimenti sessuali.

Quando i militari si sono presentati a casa sua, avrebbero rinvenuto in camera da letto 28 mutandine e un reggiseno.

La serie di episodi sarebbe iniziata a giugno per proseguire fino ai giorni scorsi. Per Cardia, al momento in stato di libertà, potrebbero presto scattare provvedimenti a tutela della vittima.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il disoccupato avrebbe notato la 28enne in strada, rintracciandola poi su Facebook e individuando la sua abitazione a Pirri. Successivamente si sarebbero recato più volte nei pressi dell'appartamento: a fine giugno, a metà luglio e ancora a settembre. I carabinieri sono riusciti a risalire a Cardia grazie anche ad alcune immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, che in una circostanza specifica avevano ripreso lo stalker in volto.