Sono tre le persone arrestate nelle prime ore del mattino a Cagliari e Tonara nel corso del blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Cagliari.

In manette sono finiti Angelo Deidda, 29enne, ed Emanuele Spiga, di 34 anni, entrambi pregiudicati di Cagliari.

Arresti domiciliari, invece, per Francesco Antonio Calaresu, 27enne di Tonara.

Provvedimenti di obbligo di firma per altre due persone: la compagna di Deidda, A.P. 30enne di Cagliari, e D.A. di 60 anni.

Gli indagati sono ritenuti responsabili di numerosi furti di auto e in esercizi commerciali di Cagliari e provincia utilizzando borse schermate. Secondo i militari spesso i furti di auto e motoveicoli erano su commissione.

Rubavano 10-15 auto al mese, poi le nascondevano in parcheggi vicino alla 554, in attesa di rivenderle o consegnarle a chi le smontava per rivendere i pezzi. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno seguito una ordinazione: dal nuorese è arrivata una richiesta per una C Max. Il gruppo cagliaritano è stato costretto a rubarne - dal 21 ottobre al 6 settembre scorso - quattro visto che dopo ogni furto i militari recuperavano il veicolo.

Sono in corso le indagini per individuare i compratori e le officine che ricompravano i pezzi di ricambio rubati.