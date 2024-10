Nei giorni scorsi la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip del Tribunale di Sassari, nei confronti di un sassarese pluripregiudicato di 29 anni, per furto aggravato.

G. F., insieme ad altri ragazzi, sarebbe stato il responsabile di una serie di furti attuati con le medesime modalità, ai danni di alcune rivendite di tabacchi nella zona di Sant’Orsola e Li Punti.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, il gruppo di giovani, prima sfondava la porta d’ingresso dei negozi con l’utilizzo di una mazza per edilizia, poi si introduceva all’interno dell’esercizio commerciale sottraendo sigarette, tabacco, ricariche telefoniche e denaro.

In base agli atti acquisiti, anche con la visione di immagini degli impianti di videosorveglianza, il personale della Squadra Mobile di Sassari ha prodotto una completa informativa che ha permesso al Gip di emettere il provvedimento cautelare della custodia in carcere nei confronti del giovane 29enne, che è stato notificato in carcere dove G.F. si trova attualmente ristretto per un altro reato.