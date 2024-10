Un 33enne di Quartu, Antonio Serra, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e indagato per il reato di ricettazione.

In particolare, secondo quanto riferito dalla Polizia, il giovane, pregiudicato, sarebbe l’autore di diversi furti in appartamento commessi a Quartu e a Elmas. Nello specifico, Gli agenti della squadra dei Falchi sono intervenuti in via Leonardo da Vinci, a Quartu, e hanno individuato il 33enne mentre tentava la fuga a bordo di un’auto Dacia Sandero.

Ne è nato un inseguimento per le vie cittadine terminato anche grazie all’aiuto delle Volanti. L’uomo è stato fermato, ma avrebbe tentato nuovamente la fuga spintonando i poliziotti. Una volta bloccato, gli agenti hanno perquisito l’auto, dove sono stati trovati diversi monili in oro, orecchini, collane, anelli, cellulari e tablet, riconosciuti in seguito da parte dei titolari.

Da un’accurata perquisizione del mezzo, i Falchi hanno sequestrato altra refurtiva come abbigliamento ed altri monili il tutto riconducibile ad altre azioni predatorie consumate a Quartu ed a Elmas.

Infatti, Serra è stato anche accusato di furti commessi all’interno di cinque auto parcheggiate all’interno di un cortile nel comune di Elmas. Anche in questo caso l’intera refurtiva è stata poi consegnata ai legittimi proprietari. Anche la vettura utilizzata per la fuga, fanno sapere gli investigatori, è stata rubata a Quartu e restituita al suo legittimo proprietario.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza di altri beni sequestrati al 33enne.