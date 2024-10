In Sardegna

Mauro Pili riparte dall'ex miniera dell'oro di Furtei, dal "lago di cianuro", per riportare all'attenzione una delle sue battaglie. Il deputato ex Pdl e candidato presidente del Popolo Sardo ieri pomeriggio ha rivestito i panni del giornalista, per un nuovo blitz, insieme ad un gruppo di militanti, all'interno del lago dei veleni nelle campagne tra Guasila e Furtei, nel Medio Campidano. Obiettivo: denunciarne lo scempio ambientale e indicare i responsabili.