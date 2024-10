Drammatico episodio nella notte a Furtei, dove un 80enne ha perso il controllo dell'auto dopo aver accusato un malore, travolgendo due donne di 46 e 58 anni.

Tutti e tre sono stati trasferiti in ospedale con assegnato codice rosso. Il sinistro è avvenuto in via Roma: la Peugeot 206 condotta dall'uomo ha travolto le due donne dopo essersi schiantata contro il muro di un ufficio postale.

Le due ferite sono state trasportate all'ospedale di San Gavino Monreale, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita, mentre l'anziano è stato ricoverato all'ospedale di Oristano. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge.