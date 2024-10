Incidente stradale, nella tarda mattinata odierna, al km 70.400, della SS 198, in prossimità dell'abitato di Gairo Taquisara.

Un 65enne di Lanusei, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada con un furgone cassonato. Il mezzo, dopo l'urto con la parete di ripa posta a lato della strada, si è ribaltato all'interno della sede stradale.

Il conducente, dopo essere stato assistito dal 118, è stato trasportato all'ospedale di Lanusei. Sul posto Vigili del fuoco di Lanusei, Carabinieri di Jerzu e 118.