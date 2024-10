Tragedia questa mattina a Oliena. Intorno alle 11.20, i Carabinieri della Compagnia di Nuoro, Sezione Radiomobile. sono intervenuti in via Campidano dove un corriere, dedito alla consegna pacchi a domicilio, facendo retromarcia, ha investito due anziani coniugi, lui 88enne, e lei 84enne.

I due sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso l’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Sezione Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Nuoro.