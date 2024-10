Piromani in azione nella notte a Oristano. Un Fiat Doblò di proprietà di un pensionato è stato avvolto dalle fiamme poco prima della mezzanotte di ieri, 14 gennaio. Il mezzo era parcheggiato in via La Maddalena, nel quartiere del Sacro Cuore, davanti all'abitazione del proprietario.

Alcuni residenti hanno chiamato i soccorsi dopo aver notato le fiamme propagarsi dal cofano motore.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano, che hanno evitato che il veicolo andasse distrutto nonostante gli ingenti danni.

Secondo i vigili del fuoco l'incendio potrebbe essere doloso.