Un intenso rogo si è sprigionato nella serata di ieri, in località “Salapatu”. Ad andare a fuoco è stato un furgone lasciato incustodito in un terreno privato. Le fiamme hanno attirato l’attenzione di una pattuglia dell’Arma che, durante un servizio di controllo del territorio, stava transitando in quella zona.

Sono stati immediatamente avvertiti i Vigili del Fuoco di Siniscola, che hanno poi domato completamente le fiamme. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per stabilire l’esatta natura dell’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti. Nessuna ipotesi viene tuttora tralasciata.